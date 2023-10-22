В 16:30 22.10.2023 Зенит и Крылья Советов начнут матч в РПЛ.

Зенит — Крылья Советов

Последний матч между собой: Крылья Советов — Зенит 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица РПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 3.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

Трансляция

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