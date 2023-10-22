ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Арсенал»Парад ошибок вратарей. Райя и Санчес закрутили интригу в матче «Челси» — «Арсенал»
  • 09:12
    • 16-летняя Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир
  • 08:42
    • Дубль Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Сиэтл», гол Наместникова, ассисты Ничушкина, Орлова и Проворова
  • 08:29
    • Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Сент-Луису», несмотря на гол Малкина
  • 08:16
    • Три очка Кучерова не спасли «Тампу» в матче с «Торонто», два очка Кузьменко и ассист Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Флориду»
  • 23:16
    • Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде
    Все новости спорта

    Урал — Сочи смотреть онлайн

    22.10.2023 в 12:00 начнется матч в РПЛ Урал — Сочи

    Футбол РПЛ Урал Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 12:00 22.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Урал — Сочи.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Урал и Сочи. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Урал — Сочи 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица РПЛ

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сочи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Урал — Сочи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Пари НН» в Москве?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Котов сенсационно обыграет Монфиса в стокгольмском финале?
  • Котов — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 18:05
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Котов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры