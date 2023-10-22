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    Почеттино: Для меня Мудрик все еще не в лучшей форме

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре украинца Михаила Мудрика матче с «Арсеналом» (2:2), в котором он отметился забитым мячом.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Я думаю, что он играет хорошо, но ему ещё нужно совершенствоваться. Для меня он не в лучшей форме. Думаю, нам нужно было измениться и оказать немного больше давления с Николасом Джексоном впереди. После этой ситуации мы создали несколько моментов, и я думаю, что игра тогда была ближе к 3:0, чем к 2:1», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

    После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).

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