Почеттино: Для меня Мудрик все еще не в лучшей форме

Главный тренервысказался об игре украинцаматче с(2:2), в котором он отметился забитым мячом.

«Я думаю, что он играет хорошо, но ему ещё нужно совершенствоваться. Для меня он не в лучшей форме. Думаю, нам нужно было измениться и оказать немного больше давления с Николасом Джексоном впереди. После этой ситуации мы создали несколько моментов, и я думаю, что игра тогда была ближе к 3:0, чем к 2:1», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).