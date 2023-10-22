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    Полузащитник ЦСКА Мухин порвал крестообразную связку

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    Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин получил разрыв передней крестообразной связки, сообщает официальный сайт «армейцев».

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    В игре 12-го тура против «Рубина» (0:0) 21-летний Максим Мухин вышел в стартовом составе ЦСКА на позиции одного из трех центральных защитников, где он действовал в последних матчах.

    На 77-й минуте он был заменен из-за травмы. Вместо него появился на поле Кирилл Кучаев.

    В текущем сезоне Мухин сыграл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола, отдал одну голевую передачу. Также он входит в состав сборной России и вызывался на октябрьский сбор Валерием Карпиным.

    Стандартный срок после разрыва «крестов» составляет полгода.

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