Полузащитник ЦСКА Мухин порвал крестообразную связку

Хавбек московского ЦСКАполучил сообщает официальный сайт «армейцев».

В игре 12-го тура против «Рубина» (0:0) 21-летний Максим Мухин вышел в стартовом составе ЦСКА на позиции одного из трех центральных защитников, где он действовал в последних матчах.

На 77-й минуте он был заменен из-за травмы. Вместо него появился на поле Кирилл Кучаев.

В текущем сезоне Мухин сыграл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола, отдал одну голевую передачу. Также он входит в состав сборной России и вызывался на октябрьский сбор Валерием Карпиным.

Стандартный срок после разрыва «крестов» составляет полгода.