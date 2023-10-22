Личка рассказал о восстановлении Фомина

Главный тренер московскоговысказался о ситуации с полузащитникоми восстановлении хавбека

«Макаров? После выходных мы поговорили с ним по-дружески. Я сказал ему свое мнение, почему я предоставил ему дополнительные выходные. Это не было из-за того, что он плохо тренировался. Я ему объяснил, что мне не понравилось в его игре. Сегодня он вышел на 45 минут, старался, бегал, были у него хорошие действия. Я хочу, чтобы игроки выходили со скамейки с таким желанием, боролись и показывали мне, что я могу на них рассчитывать.

Фомин? Когда он приехал из сборной, то сказал, что боль не такая сильная, как была в первый раз. К сожалению, в четверг он попытался приступить к простым упражнениям, но уже через пять минут вернулся к физиотерапевту. Думаю, ему еще нужны два-три дня индивидуальной работы, после чего мы посмотрим на его состояние. Не уверен, что он будет готов к игре с Уралом», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».