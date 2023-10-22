Последний матч между собой: Гойас — Куяба 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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