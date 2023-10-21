Сенников: «Динамо» набрало неплохой ход

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Россиивысказался по поводу предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. "Динамо" набрало неплохой ход, "Локо" тоже выдал серию игр без поражений. Красно-зелёные играют на своём поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд.

Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» встретится с «Динамо» 21 октября. Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 16:30 мск.