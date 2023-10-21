Райс: Это был хороший камбэк

Полузащитниквысказался о матче против(2:2).

«Первый тайм для нас был худшим в этом сезоне с точки зрения ошибок. Но надо отдать должное "Челси", их тренер сказал, что им не везло в этом сезоне, и они усложнили нам задачу.

Нелегко играть сердцем и проявить характер, когда проигрываешь со счетом 0:2. Нужно бороться, иметь нужный настрой, подталкивать партнеров вперед и быть уверенным, что каждый продолжает верить в успех. Это был хороший камбэк», — цитирует Райса BBC.

После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).