Почеттино: Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1, я разочарован

Наставникподвел итог матча против(2:2).

«До 77-й минуты игра была под контролем, мы не допускали много моментов. Я разочарован, потому что мы потеряли два очка.

Первый гол придал "Арсеналу" уверенности. За 13 минут игры можно пропустить еще. В то же время я счастлив, потому что мы были конкурентоспособны.

Мудрик играл хорошо, но ему еще нужно совершенствоваться. Как по мне, он все еще не в лучшей форме. Нам нужно было перестроиться.

Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не соглашаться на 2:0 и защищать результат», — цитирует Почеттино Football London.

После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).