«Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень». Почеттино — об игре Мудрика

Главный тренервысоко оценил потенциал полузащитника команда

«Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Он такой умный. Таким игрокам важно давать доверять. Когда люди доверяют, они могут быть открытыми и начать проявлять свой талант в футболе.

У Миши действительно хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом и клубом. Это огромное улучшение.

Самое главное то, что он может чувствовать себя уверенно и счастливо, когда играет в футбол», — цитирует Почеттино The Standard.

Напомним, что Мудрик пополнил состав «Челси» по ходу прошлого сезона. В нынешнем сезоне АПЛ украинец провел 8 матчей за «синих» во всех турнирах и забил один гол.

В следующем матче «Челси» сыграют с «Арсеналом» 21-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.