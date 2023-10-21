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    «Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень». Почеттино — об игре Мудрика

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко оценил потенциал полузащитника команда Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Он такой умный. Таким игрокам важно давать доверять. Когда люди доверяют, они могут быть открытыми и начать проявлять свой талант в футболе.

    У Миши действительно хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом и клубом. Это огромное улучшение.

    Самое главное то, что он может чувствовать себя уверенно и счастливо, когда играет в футбол», — цитирует Почеттино The Standard.

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    • Напомним, что Мудрик пополнил состав «Челси» по ходу прошлого сезона. В нынешнем сезоне АПЛ украинец провел 8 матчей за «синих» во всех турнирах и забил один гол.

    В следующем матче «Челси» сыграют с «Арсеналом» 21-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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