«Локомотив» — Динамо«: счет матча 2:0, обзор голов

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Динамо 0:0
Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Марио Митай, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Bitelo
«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.