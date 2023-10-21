«Локомотив» — Динамо«: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 12-го тура РПЛсыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Динамо 0:0 Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Марио Митай, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Bitelo

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.