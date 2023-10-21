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    Галактионов: Надеемся, что на предстоящей неделе Карпукас начнет готовиться в общей группе

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника команды Артема Карпукаса после травмы.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    «Состояние Карпукаса? Он восстанавливается, планово подводится к общей группе. Там ничего критичного нет. Единственное, мы планировали, чтобы он с этой недели начал, но, к сожалению, потребовалось еще время для его восстановления.

    Надеемся, что на предстоящей неделе он начнет готовиться в общей группе, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что Карпукас получил травму в матче с "Пари НН" и не примет участие во встрече 12-го тура РПЛ с "Динамо".

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей за "железнодорожников", не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

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