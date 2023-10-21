Хави рассказал, сможет ли Левандовский сыграть против «Реала»

Главный тренервысказался о состоянии травмированного форварда команды

«Надеюсь, он сможет сыграть против "Реала". Он чувствует себя хорошо и движется вперед. Ему может быть больно, но он хочет играть. Он лидер и чудо для команды. С каждым днем его боль становится все меньше.

Травмы происходят из‑за календаря, иногда — из‑за невезения. У нас три важных игрока с травмами, им не повезло. Такие травмы возникают, потому что календарь сильно перегружен», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября.