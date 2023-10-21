Галактионов: Если бы реализовали, то была бы победа

Главный тренерпосле матча с(0:0) заявил о том, что его футболисты не были согласны на ничью.

«Поменяли всю линию атаки? Претензий не было ни к кому. Необходимо добавить скорости и свежести не только в атаке, но и при организации обороны. С этим заданием ребята справились. Я сказал ребятам, что они были сегодня не согласны на ничью. Они были остры. Сегодня были моменты. Если бы реализовали, то была бы победа. Идём поступательно.

Пиняев выполняет большой объём работы. Бывает, что когда-то его покидают силы. К 65-й минуте он стал меньше встречаться с мячом. Наир предложил этот темп, как Миранчук и Сулейманов», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.