Сегодня в 19:30 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби «Челси» — «Арсенал». За ходом встречи 9-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» постепенно выходит из кризиса и после неудачного начала сезона выиграл два последних матча. Сейчас лондонский клуб имеет в своем активе 11 очков, но пока по-прежнему находится лишь в середине турнирной таблицы — 11 место.

В первых шести матчах у подопечных Маурисио Почеттино была лишь одна победа — в 3-м туре над «Лутоном» (3:0). Далее «синие» с одинаковым счетом 0:1 уступили «Ноттингем Форест» и «Астон Вилле», а также сыграли в нулевую ничью с «Борнмутом».

Только в двух последних турах «Челси» смог разогнаться и набрать 6 очков и 6-ти. Сначала «аристократы» обыграли в лондонском дерби «Фулхэм» (2:0), а следом оформили разгром над «Бёрнли» (4:1).

В активе «Челси» также есть победа в 3-м раунде Кубка английской лиги. Коллектив Маурисио Почеттино с минимальным счетом обыграл «Брайтон» и пробился в 1/8 финала, где 1 ноября встретится с «Блэкберном».

«Арсенал»

«Арсенал» по набранным очкам делит первое место с «Тоттенхэмом», но уступает «шпорам» по дополнительным показателям. На счету обоих коллективов по 20 очков в 8-ми матчах.

В крайнем туре перед паузой на матчи сборных «канониры» в принципиальной встрече дома взяли верх над «Манчестер Сити» (1:0). Победу лондонской команде принес гол Мартинелли на 86-й минуте игры.

До этого «Арсенал» довольно неожиданно уступил на выезде «Лансу» (1:2) во 2-м туре Лиги Чемпионов, выигрывая по ходу встречи с минимальным преимуществом.

А вот в чемпионате Англии подопечные Артеты еще не проигрывали — 6 побед и 2 ничьи. Отобрать очки у «Арсенала» удалось двум лондонским командам — «Фулхэму» и «Тоттенхэму». Оба матча завершились со счетом 2:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» оба раза обыграл «Челси» — 1:0 в гостях и 3:1 дома. Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «канониров» 6 побед, «синие» выиграли 3 встречи и еще один раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» с коэффициентом 2.40.