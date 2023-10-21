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    «Арсенал» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Челси»

    «Челси» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Челси» и «Арсенал» поделили очки (2:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили «синие» на 15-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота гостей, а полузащитник «Челси» Коул Палмер уверенно пробил с точки — 1:0.

    На 48-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил мяч и пробил со средней дистанции. Игрок попал точно в правый угол ворот. Без шансов для голкипера.

    На 77-й минуте «канониры» смогли сократить отставание до минимума. Полузащитник команды Деклан Райс воспользовался ошибкой голкипера «Челси» и без труда вогнал мяч в ворота.

    Уже на 84-й минуте «Арсенал» все-таки сравнял счет. Нападающий команды Леандро Троссард оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч в штрафной соперника и без колебаний ударил по центру ворот — 2:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Арсенал Лондон 2:2
    Голы: 1:0 Коул Палмер (пенальти) (15'), 2:0 Михаил Мудрик (48'), 2:1 Деклан Райс (77'), 2:2 Леандро Троссард (84') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Тьяго Силва, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Конор Галлахер, Мойсес Кайседо, Рахим Стерлинг (Чуквунонсо Мадуэке, 84'), Коул Палмер (Рис Джеймс, 84'), Михаил Мудрик (Николас Джексон, 66'), Enzo Fernandez Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Деклан Райс, Жоржиньо (Emile Smith Rowe, 68'), Мартин Эдегор (Кай Хаверц, 78'), Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 46'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 78'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 68') Предупреждения: Коул Палмер (8'), Александр Зинченко (11'), Тьяго Силва (44'), Марк Кукурелья (71'), Эдвард Нкетиа (89'), Бен Уайт (90 + 1')

    После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).

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