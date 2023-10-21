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    Ушел из жизни легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон

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    На 87-м году жизни скончался легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.

    Бобби Чарльтон
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    Бобби Чарльтон

    «Манчестер Юнайтед скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», — говорится в заявлении клуба.

    Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Также он является обладателем «Золотого мяча» 1966 года.

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