Ушел из жизни легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон

На 87-м году жизни скончался легендарный футболисти сборной Англии сэр

«Манчестер Юнайтед скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», — говорится в заявлении клуба.

Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Также он является обладателем «Золотого мяча» 1966 года.