Артета: Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол

Наставникподвел итог матча с(2:2).

«Все пошло не так в начале матча. Мы просто катали мяч, не пытаясь угрожать сопернику. Стоит отдать "Челси" должное, это топ-команда, в которой много сильных футболистов, это надо признать.

Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол.

Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели добиться большего.

Что касается пенальти, то правила четко описывают, где должен находиться мяч по отношению к происходящему. Он был очень близко к нашему игроку, и невозможно выпрыгнуть, не выставив руку», — приводит слова Артеты Football.London.

После этого матча «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (21 балл).