В 02:00 20.10.2023начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: Брагантино — Сантос 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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