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    Почеттино считает, что Артета может вырасти в одного из величайших тренеров мира

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку работе своего коллеги Микеля Артеты, сейчас возглавляющего лондонский «Арсенал».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы уважительно относимся к "Арсеналу". Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи.

    "Арсенал" претендует на победу во всех турнирах — в том числе в АПЛ и Лиге чемпионов. Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире», — цитирует Почеттино Sky Sports.

    Почеттино и Артета как игроки вместе выступали за «ПСЖ» в сезоне-2001/02.

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    Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Челси» летом 2023 года. Микель Артета стал главным тренером «Арсенала» в 2019 году. В прошлом сезоне он был близок тому, чтобы выиграть АПЛ.

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