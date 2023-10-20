Лаксальт поделился впечатлениями от продления контракта с «Динамо»

Защитник «Динамо»в интервью пресс-службе клуба прокомментировал продление контракта до конца сезона-2025/26.

«Я очень рад, что подписал новый контракт еще на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с "Динамо" приняли это решение», —сказал Лаксальт.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, 19 октября «Динамо» объявило о продлении контракта с футболистом до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.