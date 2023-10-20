В АПЛ может быть введен потолок зарплат

Клубы АПЛ собираются ввести потолок зарплат. Об этом сообщает The Times.

Расходы на зарплаты игрокам являются самыми крупными в бюджете клубов. Английские клубы рассматривают возможность введения потолка зарплат, который связал бы сумму, которую любой клуб может потратить на заработную плату, с тем, сколько телевизионных денег ему было бы выплачено в зависимости от рейтинга.

Лига рассматривает ряд стратегий для сохранения конкурентного баланса, таких как привязка, которая ограничит расходы на зарплату самой богатой команде кратным доходом, полученным от трансляции в нижестоящем клубе.

Введение потенциального потолка зарплат, вероятно, столкнется с препятствиями со стороны более крупных клубов, поскольку это повлияет на них больше всего в будущем.