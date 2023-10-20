ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    В АПЛ может быть введен потолок зарплат

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ
    Клубы АПЛ собираются ввести потолок зарплат. Об этом сообщает The Times.

    В АПЛ может быть введен потолок зарплат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В АПЛ может быть введен потолок зарплат

    Расходы на зарплаты игрокам являются самыми крупными в бюджете клубов. Английские клубы рассматривают возможность введения потолка зарплат, который связал бы сумму, которую любой клуб может потратить на заработную плату, с тем, сколько телевизионных денег ему было бы выплачено в зависимости от рейтинга.

    Лига рассматривает ряд стратегий для сохранения конкурентного баланса, таких как привязка, которая ограничит расходы на зарплату самой богатой команде кратным доходом, полученным от трансляции в нижестоящем клубе.

    Введение потенциального потолка зарплат, вероятно, столкнется с препятствиями со стороны более крупных клубов, поскольку это повлияет на них больше всего в будущем.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры