Сычев о конфликте в «Спартаке»: Если это выносится на публику, значит что‑то не так

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал информацию о конфликте главного тренера «Спартака»с нападающим

Сообщалось, что Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком».

«Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит что‑то не так.

Не первый такой случай в "Спартаке", может быть, процесс какой‑то проходит. То, что это сказывается негативно на команде — факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.

Командный завтрак — это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 12-го тура РПЛ. Игра пройдет 22 октября, начало — в 14:00 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.