ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ
  • 12:47
    • Санчо может вернуться в «Боруссию»
  • 12:15
    • «Барселона» представила специальную форму на матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Сычев о конфликте в «Спартаке»: Если это выносится на публику, значит что‑то не так

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал информацию о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    Сообщалось, что Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком».

    «Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит что‑то не так.

    Не первый такой случай в "Спартаке", может быть, процесс какой‑то проходит. То, что это сказывается негативно на команде — факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.

    Командный завтрак — это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

    В ближайшем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 12-го тура РПЛ. Игра пройдет 22 октября, начало — в 14:00 мск.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вернется в строй после разгромного поражения
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Металлург» Мг продолжит выносить восточных соперников
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Акрон» быстро огорчит ярославцев
  • «Акрон» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры