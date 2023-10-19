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    Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: К футболистам вопросов нет. Есть к тем, кто им платит

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    Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина призналась, что ее возмущают зарплаты в футболе.

    Светлана Ромашина
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    Светлана Ромашина

    «Тут вопрос не лично к каждому футболисту. Вопросов к ним у меня быть не может. Вопрос к тем, кто эти зарплаты распределяет. Почему они такие? Потому что во всем мире зарплаты большие?

    Как можно сравнивать уровень европейского футбола и российского? А у нас многие получают больше, чем в Европе. Это не претензия, а констатация факта. Так есть и, видимо, будет.

    Хотя, конечно же, есть спортсмены в других видах, которые заслуживают таких же зарплат. Либо, наоборот, приравнять их зарплаты к нашим, обычным.

    Опять-таки, разговор о том, что футбол — это массовый вид спорта. Туда приходит очень много мальчишек — это несравнимо ни с каким другим видом. Но при этом и пробиваются далеко не все.

    Не всегда мальчик из простой семьи может пробиться, а пробиваются люди, у которых есть возможности. Есть же такое? Есть. Многие пытаются это скрывать, но это невозможно утаить.

    Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка была возможность пробиваться. Хотелось бы, чтобы какая-то часть денег, поступающих в клубы, распределялась еще на что-то полезное, а не только на зарплаты футболистов, которые могут сидеть на банке и даже не выходить на поле.

    Меня, наверное, после этого интервью просто разнесут (смеется)!», — приводит слова Ромашиной «Чемпионат».

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