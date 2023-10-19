Рамсдейл о вратарской конкуренции в «Арсенале»: Если мы не поладим, ничего не получится

Голкиперрассказал о том, как относится к потере места в стартовом составе «канониров».

«О позиции вратаря говорят, что если тебя не обсуждают — значит ты хорошо поработал. Сейчас разговоров вокруг меня очень много.

Независимо от того, выхожу на поле я или Райя, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб, такую задачу перед нами ставит тренер, мы должны с этим справиться.

Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, нас во вратарской группе четверо или пятеро. Если мы не поладим, ничего не получится. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках.

Давид всегда поддерживает меня. И если он по какой-то причине потеряет место в старте, я должен быть готов поддержать его. Даже несмотря на мои страдания из-за того, что не играю сам», — приводит слова Рамсдейла The Guardian.

Напомним, что Рамсдейл пополнил состав «Арсенала» в 2021 году. В нынешнем сезоне только 4 матча за «канониров» в АПЛ.