ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ
  • 16:18
    • Карацев обыграл Джана и вышел четвертьфинал турнира в Токио
  • 12:47
    • Санчо может вернуться в «Боруссию»
  • 12:15
    • «Барселона» представила специальную форму на матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Рамсдейл о вратарской конкуренции в «Арсенале»: Если мы не поладим, ничего не получится

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл рассказал о том, как относится к потере места в стартовом составе «канониров».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «О позиции вратаря говорят, что если тебя не обсуждают — значит ты хорошо поработал. Сейчас разговоров вокруг меня очень много.

    Независимо от того, выхожу на поле я или Райя, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб, такую задачу перед нами ставит тренер, мы должны с этим справиться.

    Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, нас во вратарской группе четверо или пятеро. Если мы не поладим, ничего не получится. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках.

    Давид всегда поддерживает меня. И если он по какой-то причине потеряет место в старте, я должен быть готов поддержать его. Даже несмотря на мои страдания из-за того, что не играю сам», — приводит слова Рамсдейла The Guardian.

  • Трансферный дайджест. 10-16 октября
  • Борьба за Ольмо и Вирца, Чалоба и Филлипс сменят команды, Лингард трудоустроится в Саудовской Аравии
  • 16/10/2023

    • Напомним, что Рамсдейл пополнил состав «Арсенала» в 2021 году. В нынешнем сезоне только 4 матча за «канониров» в АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вернется в строй после разгромного поражения
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Металлург» Мг продолжит выносить восточных соперников
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Акрон» быстро огорчит ярославцев
  • «Акрон» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры