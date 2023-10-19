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    Мостовой: Сборная России превращается в один большой эксперимент

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Странно, почему люди обращают внимание на подобное только сейчас и не помнят, что было сказано еще год назад. Я не занимаю тут ничью сторону. Каждый имеет право на свою точку зрения.

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    • Признаться, я и сам не смотрел половины матчей сборной с теми соперниками, которые у нее были.

    Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны.

    Футболку национальной команды надевает кто угодно. Вот что, мне кажется, и не нравится сейчас болельщикам», — приводит слова Мостового RT.

    Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).

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