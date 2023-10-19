Мостовой: Сборная России превращается в один большой эксперимент

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал работу главного тренера национальной команды

«Странно, почему люди обращают внимание на подобное только сейчас и не помнят, что было сказано еще год назад. Я не занимаю тут ничью сторону. Каждый имеет право на свою точку зрения.

Признаться, я и сам не смотрел половины матчей сборной с теми соперниками, которые у нее были.

Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны.

Футболку национальной команды надевает кто угодно. Вот что, мне кажется, и не нравится сейчас болельщикам», — приводит слова Мостового RT.

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).