Матип: «Ливерпуль» сейчас показывает совершенно другой футбол

Защитник «Ливерпуля»выразил мнение, что мерсисайдский клуб в новом сезоне стал играть в другом стиле.

«Это мой восьмой сезон в "Ливерпуле", и я всегда старался приносить пользу команде. Если я понадоблюсь, я хочу быть быть там и проявить себя с лучшей стороны.

Мы всё ещё адаптируемся, но я думаю, что пока всё выглядит неплохо. Нам играть в четырёх турнирах. Мы хотим быть как можно более успешными в каждом из них», — приводит слова Матипа официальный сайт «Ливерпуля».

Матип защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. На данный момент команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 17 очков в восьми турах.