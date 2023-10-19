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    Матип: «Ливерпуль» сейчас показывает совершенно другой футбол

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    Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип выразил мнение, что мерсисайдский клуб в новом сезоне стал играть в другом стиле.

    Жоэль Матип
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    Жоэль Матип

    «Это мой восьмой сезон в "Ливерпуле", и я всегда старался приносить пользу команде. Если я понадоблюсь, я хочу быть быть там и проявить себя с лучшей стороны.

    Мы всё ещё адаптируемся, но я думаю, что пока всё выглядит неплохо. Нам играть в четырёх турнирах. Мы хотим быть как можно более успешными в каждом из них», — приводит слова Матипа официальный сайт «Ливерпуля».

    Матип защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. На данный момент команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 17 очков в восьми турах.

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