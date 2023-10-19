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    Левандовский: Клоппу нужны были отличники

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал, как относится к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Ранее футболист играл под руководством тренера в дортмундской «Боруссии».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на "плохого" учителя. В лучшем смысле этого слова. Я объясню. Вспомните себя, когда вы учились в школе. Какой учитель вам запомнился больше всего? Разве тот, кто потакал вам и никогда ничего от вас не требовал? Нет, нет, нет. Вы запомнили "плохого" учителя, который был строг с вами. Того, кто оказывал на вас давление и требовал большего.

    И этот учитель сделал вас лучше, не так ли? И Юрген был таким. Его не устраивали те, кто "учился" хорошо. Ему нужны были отличники. Но нужны они ему были не для себя, а для вас. Когда я только приехал в Дортмунд, я хотел всё делать быстро. Я хотел играть в одно касание, быстро отдавать мяч и так далее. Юрген сказал мне, что иной раз лучше притормозить. Это было совершенно против моего характера, но вскоре я начал забивать больше. После этого он сказал мне ускориться. Одно касание, бам, гол! Он замедлил меня, чтобы сделать быстрее. Звучит просто, но на самом деле это было гениально», — приводит слова Левандовского журналист Дейв Оккоп в соцсетях.

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