Кержаков рассказал о своем дебюте за «Зенит»

Голкиперрассказал о том, что мог пропустить свой дебют в составе «сине-бело-голубых» из-за недомогания.

«Первый матч за "Зенит" в Кубке с тверской "Волгой"? Я отравился за два дня до игры. Либо это вирус был, или ещё что-то. За день до отъезда проснулся ночью и понял: мне плохо. Даже очень плохо.

Знобило всю ночь — ужас. Приехал на тренировку, но не стал говорить ничего доктору. Боялся, что снимут с матча. Так долго шёл к этому, так что решил скрыть.

И вот предматчевая тренировка, всё идёт к концу. Понимаю, что меня тошнит, сейчас вырвет. Всё держу в себе, жду, когда закончится занятие, как Боаш (бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш) говорит: "Стойте, надо ещё отработать пенальти".

Когда он это сказал, я просто мимо него побежал, в раздевалку. Андре мне такой: "Ты куда"? Добегаю до туалета, меня рвёт.

Вечером меня снова колотило, температура была. Утром проснулся, всё же подошёл к медикам и сказал, в чём дело. Но попросил никому не говорить, дать таблетки. Вроде к началу матча чуть лучше стало.

Однако ещё такой момент был — я забыл завязать шнурки, несколько первых минут так играл! А я ведь в перчатках, мне неудобно. По итогу выглядел неплохо в той встрече, всё обошлось.

Кстати, у меня частенько бывает, что перед важными играми то хватаю какую-нибудь простуду, то ещё что-то. Но это не психосоматика. Просто стечение обстоятельств», — приводит слова Кержакова «Российская газета».

Напомним, что Кержаков дебютировал за «Зенит» в сезоне 2015/2016. В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей за петербургскую команду, в 5-и из которых сыграл на ноль.