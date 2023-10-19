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    Тренер сборной Кении после игры с Россией выделил в команде Карпина двух футболистов

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    Наставник сборной Кении Энгин Фират поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией, выделив в составе соперника двух футболистов.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Мое мнение о России не поменялось. Это страна с большой футбольной историей. Вы на правильном пути, когда нет официальных игр, вы все равно готовитесь к возможному возвращению.

    У вас много одаренных футболистов, как Волков, Пиняев. Плюс микс из опытных и юных игроков. Поэтому, когда Россию допустят до международных игр, вы будете к этому готовы», — сказал «СЭ» Фират.

    16 октября сборные России и Турции сыграли вничью 2:2. Встреча состоялась в Анталье (Турция).

    На данный момент российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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