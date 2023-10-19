Последний матч между собой: Сан-Паулу — Гойас 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гойас» — «Сан-Паулу». Коэффициент ставки — 2.39.
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