Ещенко: Матч сборной России с медиалигой — это для шоу и праздника, не в формате футбола 11 на 11

Бывший футболиствысказался о возможном товарищеском матче национальной командой России со сборной Медиалиги.

«Лучше заявлять о себе даже с такими сборными — не грандами мирового футбола. Надо и болельщикам показывать, что Россия была, есть и будет. Нужно, чтобы нас не забыли и мы принимали участие в товарищеских матчах.

Матч со сборной Медиалиги — это не то. Это для шоу или какого-то праздника. Например, День защиты детей, чтобы собрать публику, и был бы праздник. Но не в формате футбола 11 на 11 с футбольными правилами», — сказал Ещенко Чемпионату.

Напомним, что сборная России в октябрьскую паузу провела 2 товарищеских матча. В 1-й встрече национальная команда обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).