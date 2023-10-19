ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ
  • 16:18
    • Карацев обыграл Джана и вышел четвертьфинал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Ещенко: Матч сборной России с медиалигой — это для шоу и праздника, не в формате футбола 11 на 11

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном товарищеском матче национальной командой России со сборной Медиалиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Лучше заявлять о себе даже с такими сборными — не грандами мирового футбола. Надо и болельщикам показывать, что Россия была, есть и будет. Нужно, чтобы нас не забыли и мы принимали участие в товарищеских матчах.

    Матч со сборной Медиалиги — это не то. Это для шоу или какого-то праздника. Например, День защиты детей, чтобы собрать публику, и был бы праздник. Но не в формате футбола 11 на 11 с футбольными правилами», — сказал Ещенко Чемпионату.

  • Спаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • Реакция спортивных СМИ на угнетающую ничью сборной России с Кенией
  • 17/10/2023

    • Напомним, что сборная России в октябрьскую паузу провела 2 товарищеских матча. В 1-й встрече национальная команда обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вернется в строй после разгромного поражения
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вавринка — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры