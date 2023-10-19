«Барселона» представила специальную форму на матч с «Реалом»

«Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones Фото: fcbarcelona.com
«Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones.
Каталонский клуб проведет встречу с «Реалом» в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify.
Rolling Stones представили форму «Барселоны» на матч с «Реалом»
fcbarcelona.com
В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.
Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября.