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    «Барселона» представила специальную форму на матч с «Реалом»

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    «Барселона» презентовала специальную форму на матч чемпионата Испании против мадридского «Реала».

    «Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones
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    «Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones

    «Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones.

    Каталонский клуб проведет встречу с «Реалом» в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify.

    Rolling Stones представили форму «Барселоны» на матч с «Реалом»
    fcbarcelona.com

    В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

    Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября.

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