«Барселона» представила специальную форму на матч с «Реалом»

презентовала специальную форму на матч чемпионата Испании против мадридского

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones Фото: fcbarcelona.com

«Барса» выйдет на ближайшее Эль Класико в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones.

Каталонский клуб проведет встречу с «Реалом» в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify.

Rolling Stones представили форму «Барселоны» на матч с «Реалом» fcbarcelona.com

В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября.