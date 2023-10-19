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    Америка Минейро — Ботафого: смотреть онлайн в прямом эфире

    Америка Минейро — Ботафого: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 19.10.2023 Америка Минейро и Ботафого начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: Ботафого — Америка Минейро 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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