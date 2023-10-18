Тихонов сравнил Соболева с уругвайцем Луисом Суаресом

Экс-футболист «Спартака»отреагировал на отстранение нападающего красно-белых. Ранее СМИ писали, что у форварда возник конфликт с главным тренером

С четверга, 19 октября, Соболев должен возобновить тренировки в общей группе «Спартака».

«Отстранение уже было давно, до сборной. Он уже с завтрашнего дня вернётся к тренировкам. Все пишут, что Соболев не только пропустил три совместных завтрака, хотя нужно объяснить, что это такое. Когда у тебя командный завтрак, должно быть написано "для всех" или "по желанию". Ещё пишут, что дело не в завтраках, а в конфликте. Видимо, недовольство игроков нарастает.

Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, всё переживает. Он может выплеснуть всё на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес. Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определённые моменты, жёлтые карточки спортсменов остановят только деньги», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».