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    Филлипс может уйти из «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Келвин Филлипс заявил, что может покинуть клуб, если не будет получать достаточно игрового времени в стане «горожан».

    Келвин Филлипс
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    Келвин Филлипс

    «Мне необходима игровая практика. Я должен играть каждую неделю. В ближайшие месяцы мне нужно будет принять решение относительно своего будущего.

    Надеюсь, у меня появится шанс (в "Сити"), но если этого не произойдет, мне придется принять другое решение», — сказал Филлипс BBC Sport.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    В следующем матче «горожане» сыграют с «Брайтоном» 21-го октября.

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