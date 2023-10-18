Филлипс может уйти из «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики

Полузащитникзаявил, что может покинуть клуб, если не будет получать достаточно игрового времени в стане «горожан».

«Мне необходима игровая практика. Я должен играть каждую неделю. В ближайшие месяцы мне нужно будет принять решение относительно своего будущего.

Надеюсь, у меня появится шанс (в "Сити"), но если этого не произойдет, мне придется принять другое решение», — сказал Филлипс BBC Sport.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

В следующем матче «горожане» сыграют с «Брайтоном» 21-го октября.