Филлипс может уйти из «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики

Келвин Филлипс Фото: globallookpress.com
«Мне необходима игровая практика. Я должен играть каждую неделю. В ближайшие месяцы мне нужно будет принять решение относительно своего будущего.
Надеюсь, у меня появится шанс (в "Сити"), но если этого не произойдет, мне придется принять другое решение», — сказал Филлипс BBC Sport.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.
В следующем матче «горожане» сыграют с «Брайтоном» 21-го октября.