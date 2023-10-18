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    Кривцов: Ивич откажет «Спартаку», если будет предложение

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    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов уверен, что главный тренер команды Владимир Ивич откажется от работы в «Спартаке», если ему поступит подобное предложение.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Думаю, даже если "Спартак" сделает предложение нашему тренеру, то он откажется.

    Это мое мнение — не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

    Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у "Краснодара".

    За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи — и то мы забрались на четвертое место», — приводит слова Кривцова «Спорт-Экспресс».

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    • «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

    Напомним, Ивича в текущем сезоне дважды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ.

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