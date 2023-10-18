Кривцов: Ивич откажет «Спартаку», если будет предложение

Полузащитник «Краснодара»уверен, что главный тренер командыоткажется от работы в, если ему поступит подобное предложение.

«Думаю, даже если "Спартак" сделает предложение нашему тренеру, то он откажется.

Это мое мнение — не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у "Краснодара".

За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи — и то мы забрались на четвертое место», — приводит слова Кривцова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

Напомним, Ивича в текущем сезоне дважды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ.