ЦСКА пошутил над Соболевым из-за отстранения нападающего «Спартака»

Пресс-служба ЦСКА в соцсетях пошутила над нападающим «Спартака». До этого форварда отстранили от тренировок красно-белых.

Под фотографиями с тренировки красно-синих опубликована запись: «Хороший завтрак — залог успешной тренировки».

Ранее в СМИ появилась новость, что у Соболева возник конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Испанский специалист отстранил нападающего за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

До этого стало известно, что Соболев с четверга возобновит тренировки в общей группе. Красно-белые в ближайшем матче РПЛ сыграют с «Пари НН».