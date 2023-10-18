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    ЦСКА пошутил над Соболевым из-за отстранения нападающего «Спартака»

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    Пресс-служба ЦСКА в соцсетях пошутила над нападающим «Спартака» Александром Соболевым. До этого форварда отстранили от тренировок красно-белых.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Под фотографиями с тренировки красно-синих опубликована запись: «Хороший завтрак — залог успешной тренировки».

    Ранее в СМИ появилась новость, что у Соболева возник конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Испанский специалист отстранил нападающего за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

    До этого стало известно, что Соболев с четверга возобновит тренировки в общей группе. Красно-белые в ближайшем матче РПЛ сыграют с «Пари НН».

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