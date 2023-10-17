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    Тарханов: Видно, что Джикии не хватает игровой практики

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    Российский тренер Александр Тарханов оценил игру Георгия Джикии в товарищеском матче между сборными России и Кении.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Встреча состоялась 16 октября в Турции. Поединок закончился вничью 2:2.

    «Минус Джикии в том, что он не играет в "Спартаке". Валерий Карпин, наверное, хотел попробовать его. Сборная России пропустила мячи из‑за двух грубых ошибок.

    Не понял, почему Джикия так плохо сыграл головой, но ему наверняка не хватило игровой практики. В матче он выглядел неуверенно», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

    Джикия в нынешнем сезоне сыграл за красно-белых 9 встреч во всех турнирах.

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