Тарханов: Видно, что Джикии не хватает игровой практики

Российский тренероценил игрув товарищеском матче между сборными России и Кении.

Встреча состоялась 16 октября в Турции. Поединок закончился вничью 2:2.

«Минус Джикии в том, что он не играет в "Спартаке". Валерий Карпин, наверное, хотел попробовать его. Сборная России пропустила мячи из‑за двух грубых ошибок.

Не понял, почему Джикия так плохо сыграл головой, но ему наверняка не хватило игровой практики. В матче он выглядел неуверенно», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Джикия в нынешнем сезоне сыграл за красно-белых 9 встреч во всех турнирах.