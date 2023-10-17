Сильянов: Если кому-то неинтересно смотреть матчи сборной, пусть не смотрят

Защитник «Локомотива» и сборной Россииподелился впечатлениями от прошедшего сборная национальной команды.

Сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

«От сбора хорошие впечатления. Дома был прекрасный матч против Камеруна, где были наши болельщики. Отличный матч, выиграли. Там вообще было прекрасное настроение.

Сейчас с Кенией, если говорить про себя, вышел и отдал голевую. Это прекрасно!

Понимаю ли я людей, которые говорят, что им неинтересны матчи сборной? Если им не интересно, пусть не смотрят.

Наверное, им не интересно, потому что это товарищеские игры», — приводит слова Сильянова «Спорт-Экспресс».