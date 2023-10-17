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    Сильянов: Если кому-то неинтересно смотреть матчи сборной, пусть не смотрят

    Футбол Сборная России Футбол России
    Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов поделился впечатлениями от прошедшего сборная национальной команды.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    Сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

    «От сбора хорошие впечатления. Дома был прекрасный матч против Камеруна, где были наши болельщики. Отличный матч, выиграли. Там вообще было прекрасное настроение.

    Сейчас с Кенией, если говорить про себя, вышел и отдал голевую. Это прекрасно!

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    • Понимаю ли я людей, которые говорят, что им неинтересны матчи сборной? Если им не интересно, пусть не смотрят.

    Наверное, им не интересно, потому что это товарищеские игры», — приводит слова Сильянова «Спорт-Экспресс».

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