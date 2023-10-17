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    Сенна: Беллингем всего лишь ребенок и только начал выступать в Примере

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    Экс-полузащитник сборной Испании Маркос Сенна оценил игру игрока «Реала» Джуды Беллингема на старте нынешнего сезона.

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    «Эти сравнения мне надоели. Беллингем всего лишь ребенок и только начал выступать в чемпионате. Это правда, что он дебютировал с отличными показателями. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Даже он.

    Он — талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан — легенда с великим наследием. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в "Реале" стать кем-то подобным», — сказал Сенна изданию Marca.

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    • Напомним, что Беллингем пополнил состав мадриского «Реала», перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «сливочных», забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

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