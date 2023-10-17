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    «Не ожидал увидеть такой счет». Самедов — о ничьей сборной России в матче с Кенией

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    Экс-футболист сборной России Александр Самедов оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Кенией (2:2).

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Не ожидал увидеть такой счет. Не могу сказать, недооценка ли это соперника. Но видите, как бывает в футболе — Кения доставила неприятности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.

    Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как "позор". В любом случае, я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь — бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше», — сказал Самедов Sport24.

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    • Напомним, что сборная России проигрывала по ходу матча, но на 89-й минуте полузащитник сборной Иван Обляков сравнял счет. 12-го октября национальная команда обыграла Камерун (1:0).

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