«Не ожидал увидеть такой счет». Самедов — о ничьей сборной России в матче с Кенией

Экс-футболист сборной России Александр Самедов оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Не ожидал увидеть такой счет. Не могу сказать, недооценка ли это соперника. Но видите, как бывает в футболе — Кения доставила неприятности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.

Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как "позор". В любом случае, я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь — бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше», — сказал Самедов Sport24.

Напомним, что сборная России проигрывала по ходу матча, но на 89-й минуте полузащитник сборной Иван Обляков сравнял счет. 12-го октября национальная команда обыграла Камерун (1:0).