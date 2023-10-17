Кержаков: Если Дзюба забьет больше меня — здорово

Экс-форвард сборной России, а теперь наставник «Спартака» из Суботицывысказался по поводу снайперской конкуренции с

«Дзюба так и не забил 31-й гол за сборную? Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Всегда знал, что я — часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты.

Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше — здорово. Для меня это уже прошлое», — сказал Кержаков «СЭ».

Дзюба не играет за сборную России после того, как национальную команду возглавил Валерий Карпин.