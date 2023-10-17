«Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем». Капелло — о работе в «Реале»

Экс-тренери сборной Россиирассказал о том, что, играющий в составе «сливочных» заманивал других игроков на вечеринки.

«Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было.

Что касается Роналдо, он любил вечеринки и заманивал одноклубников с собой.

Во время чемпионата мира 2002 года Роналдо весил 82 кило, я посоветовал ему похудеть, а он стал весить 92,5», — сказал Капелло Sport.es.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Реал» в период с 1996 по 1997 год, а также с 2006 по 2007-й год. Во 2-м периоде работы Капелло в мадридском клубе играли Дэвид Бекхэм, Руд ван Нистелрой, Роберто Карлос и Рауль.