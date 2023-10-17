ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан Мендоса и Тим ЦзюТим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец
  • 20:57
    • Казахстан в концовке вырвал победу у Финляндии в матче отбора на Евро-2024
  • 19:53
    • Испания U21 разгромила Казахстан U21 в отборе на молодежное Евро-2025
  • 19:23
    • «Металлург» уверенно переиграл «Автомобилист»
  • 19:11
    • Котов переиграл Юбенкса в первом круге турнира в Стокгольме
  • 18:28
    • Шевченко вышел во второй круг турнира в Антверпене, одолев Бонзи
    Все новости спорта

    «Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем». Капелло — о работе в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Экс-тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о том, что Роналдо, играющий в составе «сливочных» заманивал других игроков на вечеринки.

    Фабио Капелло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Капелло

    «Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было.

    Что касается Роналдо, он любил вечеринки и заманивал одноклубников с собой.

    Во время чемпионата мира 2002 года Роналдо весил 82 кило, я посоветовал ему похудеть, а он стал весить 92,5», — сказал Капелло Sport.es.

  • Трансферный дайджест. 10-16 октября
  • Борьба за Ольмо и Вирца, Чалоба и Филлипс сменят команды, Лингард трудоустроится в Саудовской Аравии
  • Вчера

    • Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Реал» в период с 1996 по 1997 год, а также с 2006 по 2007-й год. Во 2-м периоде работы Капелло в мадридском клубе играли Дэвид Бекхэм, Руд ван Нистелрой, Роберто Карлос и Рауль.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды выдадут низовой матч?
  • Англия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Команды в очень важном матче смогут обменять голами
  • Сербия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Украина не оставит шансов Мальте
  • Мальта — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальта — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры