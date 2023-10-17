Хейлунн назвал Холанна лучшим нападающим в мире

Нападающийвысоко оценил уровень игры форварда, надеясь однажды достичь его уровня.

«Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, думаю, еще слишком рано.

Эрлинг в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист.

Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на этот уровень. Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится», — цитирует Хейлунна TV2.

Напомним, что Холанн в составе «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок страны. Норвежский форвард является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Холанн провел 8 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.