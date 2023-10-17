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    Хейлунн назвал Холанна лучшим нападающим в мире

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн высоко оценил уровень игры форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, надеясь однажды достичь его уровня.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, думаю, еще слишком рано.

    Эрлинг в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист.

    Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на этот уровень. Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится», — цитирует Хейлунна TV2.

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    • Напомним, что Холанн в составе «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок страны. Норвежский форвард является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

    В нынешнем сезоне Холанн провел 8 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

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