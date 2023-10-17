Горшков о ничьей сборной России: Самое главное, что не боялись и не бросили играть

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Кенией (2:2).

«Эмоции от дебюта за сборную положительные. Чувства прекрасные. Когда играл гимн, бежали мурашки. Мы не боялись играть в футбол. Ошибки привели к голам. Но самое главное, что не боялись и не бросили играть.

Свои моменты создавали, и удача повернулась к нам лицом. Газон? Он был одинаковым для всех. Но не самого лучшего качества», — сказал Горшков Чемпионату.

Напомним, что сборная России провел 2 товарищеских матча в октябрьскую паузу. В 1-й встрече команда обыграла сборную Камеруна (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2), сравняв счет на 89-й минуте.