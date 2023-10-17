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    Геркус о ничьей сборной России: Вопросы надо адресовать тренерскому штабу

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о ничейном результате сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении.

    Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность — мне очень хочется послушать тренерский штаб», — сказал Геркус Sport24.

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    • Напомним, что на 89-й минуте сборная России спаслась от поражения, сравняв счет благодаря голу Ивана Облякова.

    В 1-м товарищеском матче во время октябрьской паузы национальная команда обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что игроки команды недооценили соперника.

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