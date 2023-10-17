Геркус о ничьей сборной России: Вопросы надо адресовать тренерскому штабу

Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: globallookpress.com
«Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении.
Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность — мне очень хочется послушать тренерский штаб», — сказал Геркус Sport24.
Напомним, что на 89-й минуте сборная России спаслась от поражения, сравняв счет благодаря голу Ивана Облякова.
В 1-м товарищеском матче во время октябрьской паузы национальная команда обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что игроки команды недооценили соперника.