Геркус о ничьей сборной России: Вопросы надо адресовать тренерскому штабу

Бывший президентвысказался о ничейном результате сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении.

Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность — мне очень хочется послушать тренерский штаб», — сказал Геркус Sport24.

Напомним, что на 89-й минуте сборная России спаслась от поражения, сравняв счет благодаря голу Ивана Облякова.

В 1-м товарищеском матче во время октябрьской паузы национальная команда обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что игроки команды недооценили соперника.