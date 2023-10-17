Фомин: Готов остаться в «Динамо» до конца карьеры

Хавбек «Динамо» и сборной Россииотметил, что может всю карьеру провести в московском клубе.

«Готов ли остаться в "Динамо" до конца карьеры? На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с "Динамо" не бороться за самые высокие места.

Можно ли говорить, что не перейду в "Спартак" и "Зенит"? Сейчас я играю в "Динамо" и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать», — приводит слова Фомина ТАСС.

Фомин играет за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне игрок в 9 встречах РПЛ отметился одной голевой передачей.