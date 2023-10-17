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    В ЦСКА рассказали, когда вернутся в команду игроки, которые были в сборных

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    Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, когда футболисты, вызванные в национальные сборные, вернутся в расположение московской команды.

    Футболисты ЦСКА
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    Футболисты ЦСКА

    «Сегодня прилетели футболисты сборной России — Максим Мухин, Иван Обляков и Федор Чалов. Пользуясь случаем, поздравляем Ивана и Федора с дебютными голами за национальную команду. И Максима с голевой передачей и забитым мячом, хоть и отмененным — все еще будет. Также во второй половине дня прилетел Аббос Файзуллаев. Завтра ждем ребят на тренировке.

    Завтра утром прилетают и наши ребята из молодежной сборной России после бразильского турне — Лукин, Кисляк, Рядно, Глебов. Позже всех ждем наших чилийских игроков, Мендеса и Давилу. Сегодня ночью у них матч в Венесуэле, а потом традиционно непростой путь домой», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-синие проведут на выезде 21 октября против «Рубина».

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