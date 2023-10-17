Быстров двумя словами описал игру сборной России в матче с Кенией

Бывший полузащитник сборнойпризнался, что его шокировала игра национальной команды в товарищеском матче с(2:2).

«Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что спаслись. От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились.

Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра.

Про ошибки я вообще молчу. Такого соперника надо обыгрывать со счетом 3:0 или 4:0 с горящими глазами.

После такого матча пара человек точно не приедет в сборную. После такого матча их не надо просто вызывать. Миранчуки ходили по полю, Джикия провалил матч. Два центральных защитника — ужас», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, 12 октября сборная России выиграла у команды Камеруна (1:0).